FOTO - Juventus, maglia trasferta 2017/18: si torna al passato

28/03/2017 14:32

FOTO MAGLIA JUVENTUS / La Juventus guarda sempre al futuro. Ad ogni livello. E così mentre la squadra sta già preparando il doppio impegno in casa del Napoli in campionato prima ed in Coppa Italia poi, la dirigenza è al lavoro per migliorare la rosa sul mercato. Anche i responsabili del marketing si stanno dando da fare e, secondo il sito specializzato 'footyheadlines', avrebbero pronta la maglia da trasferta per la stagione 2017-18. Si tratta di un ritorno al passato: la seconda divisa dovrebbe essere gialla come non si vedeva da quattro anni.

M.R.