Islanda, dall'impresa con l'Inghilterra al boom di nascite... giusto nove mesi!

28/03/2017 14:13

ISLANDA BOOM NASCITE / Il 2-1 inflitto il 27 giugno 2016 all'Inghilterra che valse la storica qualificazione ai quarti dell'Europeo francese resterà nella storia dell'Irlanda. Quella fu una notte davvero indimenticabile, una notte che evidentemente fu anche ad alto tasso 'erotico'. Secondo l'inglese 'The Indipendent', nove mesi dopo l'impresa contro i 'Tre Leoni' in Islanda si è registrato un boom di nascite: dagli ospedali del Paese scandinavo fanno trapelare numeri da record per quanto concerne parti e anestesie epidurali mai registrati prima.

R.A.