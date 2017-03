Calciomercato Fiorentina, da Bernardeschi a Kalinic: il punto sulle cessioni

28/03/2017 13:00

CALCIOMERCATO FIORENTINA CESSIONI / A pochi mesi alla chiusura del campionato, per molte squadre è già tempo dei primi bilanci e decisioni per il futuro. E' il caso della Fiorentina che, ottava in Serie A e fuori da Coppa Italia ed Europa League, nel calciomercato estivo potrebbe dire addio ad alcuni elementi. Soprattutto in caso di mancato approdo nelle competizioni europee, l'annata viola verrebbe considerata negativa date le aspettative e gli obiettivi iniziali. Tra i maggiori indiziati alla separazione c'è proprio il tecnico Paulo Sousa, al centro di alcune critiche dai suoi tifosi: di recente è stato accostato al Borussia Dortmund. Tuttavia, il calciomercato Fiorentina rischia di veder partire anche alcuni talenti presenti in rosa. Da Kalinic a Bernardeschi, passando per Chiesa e Badelj: sono tanti i calciatori della Fiorentina ambiti dalle 'big' italiane ed europee.

Calciomercato Fiorentina, le possibili cessioni

Partendo dalla retroguardia, resta da definire il futuro di Tatarusanu, che dopo l'acquisto di Sportiello potrebbe essere ceduto in estate. Sulla linea difensiva, invece, a causa di prestazioni altalenanti è in bilico la permanenza di Tomovic, Milic e De Maio (in prestito dall'Anderlecht). Vicino all'addio è anche Gonzalo Rodriguez, che ha il contratto in scadenza a giugno e piace a Inter e Milan, con alcuni club di Premier League interessati (a gennaio ci ha provato il Leicester).

A centrocampo altre questioni spinose. Dopo essere stato cercato da molti club a gennaio, Milan Badelj può essere ceduto la prossima estate. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2018 e in Italia piace a Inter, Juventus, Milan e Roma. Tuttavia non mancano sirene provenienti dagli altri campionati europei, come la Bundesliga. Da valutare anche la situazione di Borja Valero e Vecino, che piacciono in Serie A e non solo. Il primo è stato richiesto dalla Roma, il secondo interessa a Napoli e Milan. Infine, anche Ilicic può salutare la 'Viola': per lui potrebbe arrivare un'offerta da circa 8 milioni di euro dal Siviglia.

Rischia di perdere pezzi pregiati altresì il reparto offensivo. Kalinic è stato cercato invano dal Tianjin Quanjian di Cannavaro, ma in estate potrebbe seguire Sousa al Borussia Dortmund. Bernardeschi, con il contratto in scadenza nel 2019, piace invece a Juventus e Inter, con alcune 'big' europee alla finestra. Infine, resta da valutare anche la situaizone di Federico Chiesa, che ieri ha ribadito di pensare solo al presente. La sua giovane età lo rende appetibile non solo in Italia, ma anche all'estero.

M.D.A.