VIDEO - Shanghai Shenhua, lo stadio va in fiamme!

28/03/2017 12:45

VIDEO SHANGHAI SHENHUA INCENDIO STADIO / Un incendio spettacolare, e per fortuna senza alcuna vittima, ha colpito questa mattina lo stadio di Hongkou, nel distretto di Shanghai in cui disputa le partite casalinghe lo Shanghai Shenhua di Carlos Tevez. Il pronto intervento dei vigili del guoco ha evitato che le fiamme si potessero espandere anche alle strutture circostanti e hanno limitato i danni all'impianto che, comunque, potrebbe non essere utilizzabile per le prossime partite. Non è ancora noto che cosa abbia innescato le fiamme.

L.P.