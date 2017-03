DIRETTA Qualificazioni Mondiali, Brasile-Paraguay: segui la cronaca LIVE

Alessio Lento (@lentuzzo)

29/03/2017 01:45

BRASILE PARAGUAY DIRETTA - Il Brasile di Tite, dopo la rotonda vittoria in casa dell'Uruguay, ospita per la quattordicesima giornata del gruppo sudamericano di qualificazione ai prossimi Mondiali, il Paraguay. Senza lo squalificato Dani Alves, i brasiliani con una vittoria possono festeggiare la qualificazione anticipata alla massima competizione mondiale per Nazionali. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della 'Arena Corinthians' di San Paolo.

CLASSIFICA: Brasile 30 punti, Colombia 24*, Uruguay 23, Argentina 22*, Ecuador 20*, Cile 20, Paraguay 18, Bolivia 10*, Venezuela 6.

* una partita in più