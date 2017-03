Juventus, Higuain torna a Napoli: testa solo al campo per il Pipita

Antonio Papa

28/03/2017 13:17

JUVENTUS HIGUAIN NAPOLI / Alla fine sta per arrivare anche quel giorno lì, quello che sembrava non voler arrivare mai. Gonzalo Higuain torna a Napoli, sette mesi dopo il clamoroso caso di mercato che lo ha portato alla Juventus. Ovviamente nessun dramma: il Pipita non entra nel merito della questione e si concentra sul lavoro, come sempre, ma è impossibile non pensare a un incontro denso di significati, che probabilmente sarà denso anche di insulti, più che di nostalgia. Road to San Paolo, anche per Gonzalo Higuain.

Higuain torna a Napoli: cresce l'attesa

A Napoli non aspettano altro da mesi. Mister Sarri ha invitato a non dimenticare quanto di buono fatto da Higuain a Napoli, ma i tifosi sembrano non pensarla così. Ritrovare il 'core ngrato' argentino per poter sfogare mesi di delusioni: in molti non vedono l'ora, ma c'è anche chi predica calma e invita tutti ad ignorarlo e basta. Improbabile, quasi quanto non vederlo in campo. Higuain ci sarà e anzi sta sfruttando la squalifica con la Nazionale per prepararsi meglio ad una doppia sfida importante, sul piano emotivo ma anche semplicemente da un punto di vista sportivo. Le news Juventus aspettano con ansia due risultati positivi, per ipotecare lo scudetto e per agguantare la finale di Coppa Italia, e per farlo ha assoluto bisogno anche di Higuain, match-winner nelle due sfide al Napoli giocatesi allo Stadium. Il Pipita nelle interviste ha sempre ricordato con grande affetto il suo periodo napoletano, dimostrando di saper ignorare bene la vox populi. E come sempre risponderà sul campo ai fischi, agli insulti e anche all'ultima intervista di De Laurentiis, che ha svelato altri retroscena sul suo burrascoso addio al Napoli. Recriminazioni che di tanto in tanto tornano a galla, ma che non devono scalfire la self-confidence di Gonzalo. Pronto a dare un altro dispiacere al Napoli e ai napoletani. Dispiacere sportivo, naturalmente.