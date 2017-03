Calciomercato Juventus, rinnovo Allegri: a breve incontro tra le parti

28/03/2017 11:35

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / Il futuro di Massimiliano Allegri è tra i temi più discussi negli ultimi mesi. In casa Juventus, nonostante ci sia molta concentrazione per i prossimi impegni cruciali tra campionato, Coppa Italia e Champions League, si lavora anche in vista della prossima sessione di calciomercato. Il tecnico bianconero è da tempo al centro di svariae voci che lo vorrebbero in Premier League come sostituto di Wenger all'Arsenal, con il Barcellona alla finestra per il dopo Luis Enrique. Tuttavia, la società ha spesso smentito qualsiasi voce di separazione e, come riporta la 'Gazzetta dello Sport', a breve potrebbe incontrare il tecnico per mettere le basi del rinnovo. Il contratto di Allegri finirà il prossimo anno e la Juve non vorrebbe convivere con un tecnico in scadenza: a breve, forse anche prima della sfida contro il Barcellona, dovrebbe quindi esserci un incontro sul tema con l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Fabio Paratici. L'obiettivo è mettere 'al sicuro' la permanenza del livornese.

M.D.A.