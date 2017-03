DIRETTA Amichevole, Olanda-Italia 0-0: si parte! - LIVE

Alessio Lento (@lentuzzo)

28/03/2017 20:45

OLANDA ITALIA DIRETTA - Amichevole di lusso quella in programma ad Amsterdam tra l'Olanda e l'Italia. Gli 'oranje' arrivano all'appuntamento in un momento delicato dopo l'esonero del commissario tecnico Blind a seguito della sconfitta contro la Bulgaria nelle qualificazioni Mondiali. Stasera a guidare Strootman e compagni ci sarà Grim. Gli azzurri, invece, sono reduci dalla vittoria sull'Albania e Ventura utilizzerà questo match per fare alcun esperimenti e far esordire dal primo minuto Gigio Donnarumma. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match.

FORMAZIONI UFFICIALI

OLANDA (4-3-3: Zoet; Tete, Hoedt, Martins Indi, Blind; Strootman, Lens, Wijnaldum, Promes, Klaassen, Depay. All. Grim

ITALIA (3-4-1-2): Donnarumma; Rugani, Bonucci, Romagnoli; Zappacosta, De Rossi, Parolo, Darmian; Verratti; Eder, Immobile. All. Ventura