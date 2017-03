Roma, ESCLUSIVO Viola: "Due opportunità da cogliere. Spalletti-Totti? Do ragione alla società"

ESCLUSIVO

ROMA RICCARDO VIOLA / Riccardo Viola, figlio dell'ex presidente della Roma campione d'Italia nel 1983 e presidente del Coni Lazio, ha fatto il punto sulle ultime news Roma. Calciomercato.it lo ha intervistato a margine del premio 'Coni Lazio 2016' alla regione: "La stagione deve essere per forza raddrizzabile perché abbiamo due opportunità: la prima che bisogna cogliere è quella con la Lazio, anche se non è facile nella partita di ritorno e dovremo mettercela tutta; l'altra, che forse è più importante in questo momento, è il secondo posto, che già abbiamo e dobbiamo confermare e conquistare. Entrare dalla porta di servizio sarebbe una sconfitta per tutti noi. Facciamo il tifo affinché questo secondo posto sia conquistato".

Roma, Viola a Calciomercato.it: "Spalletti? Serve chiarezza"

Luciano Spalletti non ha ancora chiarito il suo futuro, mentre ieri la società ha incontrato Monchi, che dovrebbe essere il prossimo ds giallorosso. La Roma potrebbe già iniziare a pensare al sostituto del tecnico, con Emery in vantaggio su Pochettino e Sampaoli. Viola commenta: "I matrimoni si fanno in due. Se Spalletti vuole restare a Roma e ha gli stimoli giusti non si discute. Se invece ha dei dubbi, tutt'oggi dice che vuole aspettare, credo che la società debba fare chiarezza e soprattutto non trovarsi impreparata - prosegue Viola - Se Spalletti ha deciso di prendere un'altra strada è giusto che la società si tuteli. Sostituto? Non faccio nomi. Non li facevo quando ero in società e non li faccio oggi. Anche perché quando faccio nomi mi sbaglio, come le previsioni".

TOTTI E DE ROSSI - "De Rossi ha qualità, Totti è un pezzo della storia e deve dire cosa vuol fare. Deve restare alla Roma, sotto quale veste lo sa lui. Trattamento di Spalletti a Totti? In questi casi sono istituzionale al massimo e do ragione alla società. Se l'allenatore ha fatto una valutazione tecnica ben venga il suo discorso. Sono talmente legato a Totti che il prossimo anno spero di potergli consegnare il 'Premio Coni' che dovevamo consegnargli cinque anni fa".

