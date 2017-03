Calciomercato Inter, Zhang compie 54 anni: quanti 'regali' in estate!

Raffaele Amato

28/03/2017 10:41

CALCIOMERCATO INTER ZHANG / Oggi Zhang Jindong compie 54 anni. Qualche bel regalo sicuramente arriverà fra le mani del proprietario dell'Inter, anche se difficilmente sarà importante come quelli che ha in mente di 'regalare' ai tifosi nerazzurri e all'allenatore (Pioli o chi per lui) nella prossima sessione di calciomercato. Se ovviamente per 'regalo' intendiamo giocatori in grado di fare la differenza, di quelli che nel calcio moderno - spesso in modo improprio - si usano definire top players.

Calciomercato Inter, dalla difesa all'attacco: i possibili 'regali' di Mr.Zhang

Mr.Zhang vuole costruire una squadra da Scudetto e per questo avrebbe intenzione di stanziare tra i 150 milioni e i 200 di euro nel calciomercato Inter estivo. Gli interisti possono lecitamente attendersi colpi importanti in tutti i reparti. Dalla difesa, dove oltre a Manolas al centro di un'accesa asta, potrebbe arrivare un altro centrale di spessore: de Vrij della Lazio come Lindelof del Benfica, attorno a cui gravita un certo Joorabchian, sono i nomi più gettonati. Sugli esterni, invece,il preferito rimane Ricardo Rodriguez, con il giovane Henrichs del Bayer Leverkusen possibilie colpo young per la corsia destra.

A centrocampo, invece, il 'sogno' sarebbe sempre Marco Verratti, ma Ausilio punta il mirino ancora sulla Capitale, sponda giallorossa, ovvero su Kevin Strootman, a colloquio però per un prolungamento con i giallorossi, e in special modo Radja Nainggolan. Ma anche il belga aspetta prima l'adeguamento contrattuale promessogli dalla società di Pallotta. In attacco, infine, gli obiettivi massimi saranno un esterno e una seconda punta: in cima alle preferenze ci sarebbero Di Maria del Paris Saint Germain e Alexis Sanchez, in rotta con l'Arsenal. Entrambi piacciono pure dalla stessa Juventus che, grazie al potere economico e alle ambizioni di Suning e Zhang Jindong, non sarà più padrona incontrastata, sia sul mercato che sul campo, del calcio italiano.