Calciomercato Ternana, Atalanta e Empoli si contendono Falletti

Marco Orrù

28/03/2017 11:41

La Ternana è impegnata in una difficile rincorsa verso la salvezza nel campionato di Serie B. Ma siamo ormai ad aprile e il calciomercato già impazza. Nonostante l'ultimo posto in classifica, gli umbri possono vantare diversi giocatori appetiti da club anche di Serie A. Uno di questi è Cesar Falletti, trequartista classe '92.

Calciomercato Ternana, la Serie A su Falletti

Le prestazioni del ragazzo uruguaiano non sono sfuggite ad Atalanta e Empoli, che spesso l'hanno osservato da vicino. Per la verità il club toscano ha provato a portarlo alla corte di Martusciello già lo scorso calciomercato Serie B di gennaio, ma la Ternana ha preferito non cederlo vista la pericolante posizione in classifica della squadra. E a dimostrazione che Falletti è un uomo importante a disposizione di mister Liverani ci sono quei 5 gol e 6 assist stagionali. Proprio nell'ultimo match di campionato contro l'Avellino al Liberati ancora una volta l'ex Cerro ha trascinato i suoi con una prestazione da 7,5 in pagella, condita da un gol e un assist. Tra l'altro, sulle tribune dello stadio umbro, ad ammirarlo dal vivo pare ci fosse un osservatore dell'Atalanta mandato dal Direttore Sportivo Giovanni Sartori per monitorarne la crescita. Particolare molto importante e rilevante in vista della prossima sessione estiva di calciomercato è che Falletti è in scadenza di contratto con la Ternana e quindi disponibile a parametro zero dal 1 luglio 2017. Insomma, sarebbe un colpo low cost con grande prospettiva, visto che parliamo di un ragazzo di 24 anni, dicembre '92, grande protagonista di questo campionato cadetto.