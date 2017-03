Calciomercato Lazio, da Simeone a Klaassen: quattro colpi per l'Europa

28/03/2017 09:54

CALCIOMERCATO LAZIO / La Lazio di Simone Inzaghi è attualmente al quarto posto, a sei punti di distanza dal Napoli terzo e con due punti di vantaggio sulle inseguitrici Inter e Atalanta. L'obiettivo Europa League, a meno di clamorosi cali nel finale di stagione, pare alla portata dei biancocelesti e, dovessero andare così le cose, Lotito pare pronto a quattro colpi di mercato.

Tanto i nomi in lista, con Tare che ha iniziato a muoversi per coprire quattro ruoli, con un budget di circa 50 milioni di euro, utile per aumentare la qualità in alcuni ruoli e colmare eventuali posto vacanti (De Vrij e Keita). In difesa il sogno resta Rodrigo Caio, che nella giornata di ieri ha rinnovato fino al 2021 con il San Paolo. Dato il prolungamento di contratto, il costo del cartellino potrebbe aumentare ma la Lazio non si tira indietro. La vera offerta invece, guardando alla serie A, sarebbe Gonzalo Rodriguez, come riporta il 'Corriere dello Sport', anche se pare alquanto vicino all'Inter.

Tante le idee per la mediana, come Ruben Neves del Porto. Centrocampista classe '97, che potrebbe definitivamente esplodere con la maglia della Lazio. La bottega portoghese è però notoriamente cara. Dall'Olanda però potrebbe giungere una vera e propria sorpesa, con Klaassen nel mirino di Tare.

In attacco si pensa a un vice Immobile, con Simeone del Genoa e Zapata del Napoli in lista. La prossima estate però potrebbe servire un sostituto all'altezza di Keita, con Bartosz Kaputska, 20enne del Leicester, che potrebbe risultare il profilo ideale. Tanti però i nomi in lizza, con Lotito che pensa anche a Ramselaar, Talisca e Meyer per Inzaghi.

L.I.