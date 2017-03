Calciomercato Napoli, Zielinski 'spegne' le sirene dalla Premier: la situazione

a cura di Gennaro Arpaia (Twitter: @gennarojenius9)

28/03/2017 09:48

CALCIOMERCATO NAPOLI ZIELINSKI / Se in estate il Liverpool avesse alzato di poco l'offerta, il futuro di Piotr Zielinski sarebbe stato diverso. Ed anche quello del Napoli. 23 anni ancora da compiere, il polacco ha saputo imporsi sin da subito. Sarri lo conosceva già, il campionato italiano anche, ma nessuno si aspettava che, nonostante le qualità, si sarebbe preso il Napoli così facilmente.

Eppure, da ottobre ad oggi, per Zielinski la crescita è stata costante: prima qualche spezzone, poi la titolarità ed i gol. E quella capacità di cambiare marcia al centrocampo azzurro che nessun altro ha nella rosa partenopea.

Uno dei pezzi forti dell'ultimo calciomercato estivo, Zielinski era stato scelto da Giuntoli come erede naturale di Marek Hamsik. Il campo ha dimostrato invece che con lo slovacco può convivere, 'rubando' il posto ad Allan e facendo della mediana azzurra una vera e propria arma decisiva.

Zielinski piace in Premier, ma il suo futuro è al Napoli

"La Premier mi piace, ma per ora penso al Napoli. Mi piace la città, la squadra, ho la possibilità di allenarmi con grandi campioni". Le parole di Zielinski, direttamente dal ritiro della nazionale polacca (anche qui è un punto fermo), spengono già le voci di calciomercato Napoli sul suo conto, voci che non si sono mai fermate. Il Napoli, al momento dell'acquisto, l'aveva blindato, dimostrando di saper vedere oltre: clausola rescissoria da 70 milioni di euro apposta sin da subito e valevole solo per l'estero, tanto per evitare un altro 'caso-Higuain'.

Sembrava una mossa azzardata, otto mesi dopo, invece, quella clausola già sembra superata. L'interesse dei i grandi club europei per Zielinski è aumentato, la Champions è stata per lui vetrina ideale, ma i grandi match continentali hanno dimostrato che, al netto della qualità, il ragazzo che veniva dall'Udinese ha bisogno ancora di crescere e maturare. E magari vincere qualcosa proprio con il Napoli: "Il campionato e la Coppa non sono ancora decisi, può ancora succedere di tutto", assicura Piotr, che nel futuro più immediato non può che vederci l'azzurro.