Calciomercato Napoli, da El Shaarawy a Klaassen: Sarri pensa al nuovo modulo

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

28/03/2017 09:05

CALCIOMERCATO NAPOLI KLAASSEN EL SHAARAWY / Il Napoli potrebbe cambiare molto nella prossima stagione, tra partenze e nuovi arrivi. In porta pare scontato l'addio di Sepe mentre resta da valutare quello di Rafael. Alle spalle di Reina dovrà giungere un giovane portiere che possa sostituirlo a partire dalla stagione 2018-19, data anche l'età dello spagnolo, che nelle ultime stagioni ha evidenziato qualche periodo di calo.

In difesa non mancano le offerte per i talenti azzurri, con Hysaj, Ghoulam e Koulibaly nel mirino di svariati top club. A centrocampo invece andranno chiarite le situazioni di Jorginho e Allan, che stanno giocando molto meno rispetto alla passata stagione, data la crescita di Zielinski e Diawara.

Come spesso accade però l'attenzione dei tifosi è particolarmente rivolta al reparto offensivo, con Mertens che potrebbe decidere di non rinnovare il proprio contratto. In città si parla molto delle sue vicende private, mentre sul fronte societario si lavora per trovare l'accordo sul fronte dell'ingaggio. Pare invece più in discesa la strada per il prolungamento di Insigne, che di recente ha lanciato messaggi d'amore al club. Intanto Giuntoli valuta possibili alternative a Mertens e, in caso di nuovi arrivi, non sarebbe da escludere l'ipotesi di un cambio modulo per Sarri.

Calciomercato Napoli, Sarri è pronto: Klaassen è il suo trequartista

Ormai da qualche anno il Napoli tiene d'occhio i talenti dell'Ajax e, dopo tanti nomi accostati agli azzurri, la scorsa estate Milik si è trasferito in città. Giuntoli è rimasto ammaliato anche da Dolberg, suo sostituto nel club olandese, per il quale sono in aumento le offerte di mercato. A centrocampo però l'obiettivo resta Klaassen, che quest'estate potrebbe essere pronto all'addio all'Eredivisie.

Sarri potrebbe schierarlo a centrocampo in un 4-3-3, proponendo una mediana di qualità con Klaassen, Hamsik e Zielinski, tra geometrie e letali tiri da fuori area. Il capitano dell'Ajax sarebbe però anche un'ideale trequartista, qualora il tecnico volesse introdurre un nuovo modulo tra quelli potenzialmente attuabili dal suo gruppo: il 4-3-1-2. Questo esperimento era stato effettuato al suo arrivo, per poi essere scartato in funzione di un maggior equilibrio. La squadra ormai ha appreso i movimenti che l'allenatore richiede e così a Dimaro si potrebbe iniziare a lavorare sullo schieramentro preferito di Sarri.

Un'alternativa interna dietro le punte sarebbe anche Insigne, che diventerebbe il vero pilastro della squadra, soprattutto in caso di addio di Mertens, non avendo più gran concorrenza in nessun ruolo. Un'alternativa al belga, dovesse andar via, andrà però trovata e così il Napoli potrebbe prendere in considerazione El Shaarawy.

L'esterno ex Milan non ha collezionato un gran minutaggio con Spalletti, trascorrendo una stagione da riserva. Roma doveva essere la piazza per il suo rilancio ma, con l'esplosione di Perotti, lo è stata soltanto in parte. A 24 anni ha ancora il tempo per cambiare rotta e in un nuovo modulo potrebbe anche affiancare Milik.