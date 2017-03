Calciomercato Inter, da Manolas a de Vrij: doppia strategia in difesa

28/03/2017 09:25

CALCIOMERCATO INTER MANOLAS DE VRIJ / La priorità del calciomercato Inter, oltre all'italianizzazione della rosa, sarà quella di rinforzare la difesa: Piero Ausiio ha individuato in Kostas Manolas della Roma il nome giusto da affiancare a Miranda al centro del reparto nerazzurro, ma il difensore greco non è l'unico profilo attenzionato dal direttore sportivo interista. Va ricordato che, oltre all'Inter, anche Juventus, Arsenal e Manchester United sono sulle tracce di Kostas Manolas della Roma: il club nerazzurro ha provato ad acquistare il calciatore greco già a gennaio, ma per motivi legati al fairplay finanziario la società meneghina non era nella posizione di poter garantire subito la cifra prevista per l'operazione.

L'edizione odierna di 'Tuttosport' fa chiarezza sulla strategia di calciomercato nerazzurra in vista dell'estate: nel caso in cui Stefano Pioli dovesse essere confermato sulla panchina interista anche il prossimo anno, in casa Inter sono pronti ad accogliere 'solo' Manolas come unico rinforzo al centro della difesa; nell'eventualità in cui, invece, la dirigenza nerazzurra dovesse decidere di affidare la guida tecnica del club ad Antonio Conte (e, soprattutto, dovesse riuscire a strapparlo al Chelsea), gli innesti in difesa potrebbero essere due, con Stefan de Vrij della Lazio che 'accompagnerebbe' il collega greco nel tragitto da Roma a Milano. In caso di approdo dell'ex allenatore (tra le altre) di Juventus e Nazionale, in casa Inter potrebbe riottenere una chance anche Andrea Ranocchia, attualmente in forza all'Hull City.

Calciomercato Inter, da Rodriguez a Zappacosta: rinforzi anche sulle fasce

L'Inter punta a rinforzare la difesa anche sulle corsie esterne: a sinistra l'obiettivo dichiarato è Ricardo Rodriguez del Wolfsburg. A destra, invece, con Pioli ci sarebbe un terzino puro (D'Ambrosio, Ansaldi o un possibile acquisto tra Matteo Darmian del Manchester United e Davide Zappacosta del Torino) mentre nel 3-5-2 di Conte spetterebbe ad Antonio Candreva fare il tornante (sul mercato piace Andrea Conti dell'Atalanta).

S.D.