Calciomercato Roma, agente Zabaleta: "Non mi risulta che..."

28/03/2017 08:51

CALCIOMERCATO ROMA ZABALETA / Federico Pastorello, agente del terzino del Manchester City Pablo Zabaleta, ha commentato ai microfoni di 'laroma24' i rumours su un rinnovato interesse della Roma per il suo assistito: "Sinceramente non mi risulta. Ultimi contatti con i giallorossi? Gli ultimi contatti con la Roma risalgono alla scorsa stagione". La trattativa Zabaleta-Roma era nel vivo lo scorso giugno, ma le parti non raggiunsero l'accordo.

S.D.