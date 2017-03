Calciomercato Milan, dalla Cina all'America: il futuro dei rossoneri

28/03/2017 08:40

CALCIOMERCATO MILAN CLOSING LI BERLUSCONI / Il Milan fa passi avanti verso il suo futuro, con l'addio di Berlusconi che ormai pare inevitabile e l'arrivo della nuova dirigenza cinese. L'accordo con Yonghong Li, come riportato da 'Tuttosport', è stato ormai definito e il club ha provveduto a fissare l'Assemblea dei Soci, che dovrebbe ratificare la cessione. La data della convocazione è fissata per il prossimo 14 aprile, alla vigilia del derby contro l'Inter, con le parti che garantiscono che stavolta non ci saranno altri rinvii.

Intanto Yonghong Li resta 'ostaggio' del fondo americano Elliott, al quale ha chiesto con successo un enorme prestito, che prevede ovviamente immani interessi. Ad oggi la fetta più ampia dell'investimento per l'acquisizione e la gestione del futuro Milan è proprio quella derivante dal fondo statunitense che, sottolinea l'edizione odierna di 'Tuttosport', pare logico pensare abbia ottenuto come garanzia lo stesso club. Ciò lascia intendere dunque che, nel caso in cui Li non fosse in grado di restituire il prestito ricevuto, il Milan passerebbe da cinese ad americano, sotto la guida del fondo Elliott.

L.I.