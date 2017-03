Calciomercato Juventus, 80 milioni per Verratti: da sciogliere il nodo ingaggio

28/03/2017 08:32

CALCIOMERCATO JUVENTUS VERRATTI / La Juventus porterà a Torino un campione nella prossima stagione, come ormai fa da tempo. Al di là di giovani di talento pronti a esplodere, i bianconeri arricchiranno la propria rosa con un vero e proprio big, che stavolta potrebbe essere italiano. Si tratta di Marco Verratti, che è tornato a parlare di recente della nostra serie A: "E' un grandissimo campionato, al pari di Liga e Premier League. Ci sono squadre come Juventus e Inter che hanno potenzialità e voglia d'investire. Per adesso sto bene a Parigi ma se dovessi andare via, il ritorno in serie A non sarebbe un problema".

La Juventus provò ad acquistarlo dopo l'esplosione al Pescara e ora il 'nuovo Pirlo' potrebbe fare le fortune di Allegri. Il Psg non sembra però intenzionato a lasciarlo andare, sottolineando un'incedibilità che potrebbe essere incrinata unicamente dalla volontà dello stesso calciatore. Le polemiche post Barcellona hanno lasciato il segno e le tante offerte, tra le quali quella del Barça, potrebbero tentare il regista della Nazionale. La valutazione che il club parigino fa del calciatore è di circa 100 milioni di euro ma la Juventus è cresciuta anche finanziariamente e, come dimostra il colpo Higuain, non si lascia spaventare da certe cifre.

L'offerta che verrà avanzata per Verratti, riporta l'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', sarà di 80 milioni di euro, anche se occorrerà poi discutere dell'ingaggio. Nell'ultima stagione infatti Verratti ha guadagnato 11.8 milioni di euro, che gli sono valsi il quarto posto nella classifica dei più pagati di Francia. Se la Juventus vorrà davvero uno dei top player dell'Italia di Ventura, dovrà trattarlo come tale.

L.I.