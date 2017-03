Calciomercato Napoli, corsa a due per Sakho

28/03/2017 08:09

CALCIOMERCATO NAPOLI SAKHO / Il Napoli ha individuato in Mamadou Sakho il rinforzo per sistemare la difesa in estate. A darne notizia è, in Inghilterra, il 'Daily Star', che però menziona anche il Southampton come altro club interessato all'acquisto del difensore francese di proprietà del Liverpool, attualmente in prestito al Crystal Palace.

Secondo quanto riferisce il 'Daily Mirror', il Southampton starebbe preparando un'offerta da ben 20 milioni di sterline (pari, al cambio attuale, a 23 milioni di euro).

S.D.