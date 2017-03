Calciomercato Colonia, no alla Cina per Modeste

28/03/2017 00:43

CALCIOMERCATO COLONIA/ Durante le ultime settimane del calciomercato cinese - aperto fino alla fine di febbraio - un club della Chinese Super League aveva offerto 40 milioni di euro al Colonia per Anthony Modeste, bomber rivelazione di questa Bundesliga. Un'offerta rimandata al mittente dal club tedesco che attraverso le parole del suo Jorg Schmadtke, non intende privarsi dell'attaccante nemmeno in futuro: "E' una questione di affidabilità e integrità di questo club - si legge su 'Espnfc.com' - non puoi programmare degli obiettivi se vendi il tuo miglior attaccante". A Jorg Schmadtke, fa eco lo stesso Modeste che ha recentemente dichiarato di "non pensare ad altri club" e di trovarsi "bene a Colonia" insieme a tutta la sua famiglia.

S.F.