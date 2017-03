VIDEO CM.IT - Calciomercato Fiorentina, Chiesa: "Futuro? Voglio migliorarmi, poi ci penserò"

Dal nostro inviato Valerio Cassetta

28/03/2017 00:09

CALCIOMERCATO FIORENTINA CHIESA / Federico Chiesa ha parlato del momento della sua Fiorentina e degli obiettivi futuri. L'attaccante è intervenuto in zona mista, dove erano presenti gli inviati di Calciomercato.it, dopo la gara tra Italia e Spagna: "Futuro a Firenze? Il mio futuro è domani in allenamento, poi ci penserò. Per ora penso solo a migliorarmi. Europa League? Dobbiamo giocare come sempre e dare ancora di più per raggiungere le prime sei posizioni e andare in Europa".

M.D.A.