Italia, Lotti: "Europei 2019? Occasione importante, siamo pronti"

27/03/2017 23:33

ITALIA EUROPEI 2019 LOTTI / L'Italia inizia a prepararsi in vista dell'Europeo Under 21 che si terrà nel 2019 in terra nostrana. Luca Lotti, ministro per lo Sport, ha commentato l'evento: "Sarà un'occasione importante per dimostrare come l'Italia sia pronta per organizzare eventi di un certo livello come la fase finale dell'Europeo Under 21 - spiega alla 'Rai' - Bisogna riscoprire i nostri talenti e i nostri vivai, spero vivamente che la Federazione punti su di loro perché il governo farà la sua parte. I giovani rappresentano il futuro del nostro paese".

M.D.A.