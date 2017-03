Italia Under 21, Pellegrini: "Ci serva da lezione la sconfitta con la Spagna"

27/03/2017 23:17

NEWS ITALIA UNDER 21/ Lorenzo Pellegrini ha commentato ai microfoni di 'Rai Sport' la sconfitta dell'Italia Under 21 contro la Spagna: "Queste due partite ci hanno fatto capire che andremo all'Europeo per giocarcela fino alla fine, siamo un grande gruppo. A fine primo tempo c'è stato un piccolo passo indietro che non deve succedere, perché in una competizione breve come l'Europeo non si può sbagliare. Trarremo lezione da questa sconfitta. Segnare all'Olimpico? E' bello, ma avrei preferito vincere senza un mio gol".

S.F.