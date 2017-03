Italia-Spagna, Di Biagio: "Buona mezz'ora. Europei? Faremo valutazioni, con Ventura tutto naturale"

27/03/2017 22:56

ITALIA SPAGNA UNDER 21 DI BIAGIO / Gigi Di Biagio soddisfatto per la prestazione dell'Italia Under 21 contro la Spagna. Stasera gli azzurrini allo stadio 'Olimpico' di Roma hanno perso 2 a 1 contro le 'Furie Rosse', tra le migliori nazionali al mondo: Pellegrini ha accorciato le distanze dopo i gol di Saul e Mayoral. Diversi i campioncini azzurri, già al centro di interessi di calciomercato, che si sono messi in mostra anche oggi. Nonostante la sconfitta, il commissario tecnico ha guardato i lati positivi e nel post partita ha fatto il punto sulle ultime news Italia: "E' il test che volevamo, abbiamo sempre cercato di competere con squadre di primissimo ordine e la Spagna lo è - spiega alla 'Rai' - Il loro palleggio costringeva a stringerci un po' troppo, ma i ragazzi si sono impegnati. Nonostante una buona mezz'ora, dove abbiamo subito alcune occasioni e abbiamo anche costruito, abbiamo rischiato di prendere anche la terza rete. Abbiamo giocato contro una delle migliori squadre. Conosco i ragazzi per quello che mi possono dare, abbiamo provato ad offendere e a volte ci siamo riusciti".

Italia, Di Biagio sugli Europei: "Rosa ampia, faremo valutazioni"

L'Under 21 è tornata ad essere un serbatoio per la Nazionale maggiore. Di Biagio lo ha ammesso pochi giorni fa. Tuttavia, proprio a causa dei tanti giovani promettenti che sta lanciando la nazionale minore, la prossima estate potrebbero esserci problemi sulle convocazioni all'Europeo (considerando l'impegno di settembre dei ragazzi di Ventura contro la Spagna): "Chi portare? Nei prossimi mesi faremo il punto della situazione, vedremo quello che succederà - prosegue Di Biagio - Abbiamo circa 30 o 35 giocatori di alto livello, una rosa ampia per poter scegliere. Incontro con Ventura? In agenda ci sono tutte le settimane incontri e confronti. Non c'è niente in programma, è tutto naturale".

M.D.A.