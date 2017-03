Barcellona, attimi di paura per Piqué: problemi alla caviglia

27/03/2017 22:42

BARCELLONA SPAGNA PIQUE / Attimi di paura durante l'allenamento della Spagna. Come si legge su 'Mundo Deportivo', Gerard Piqué avrebbe rimediato un infortunio alla caviglia a causa di una botta, facendo pensare a qualcosa di grave in un primo momento. I suoi compagni hanno chiesto l'intervento dei medici ma la situazione è rientrata poco dopo, con il difensore che è tornato ad allenarsi normalmente. Tuttavia, siccome la caviglia è ancora gonfia, saranno necessari ulteriori accertamenti per capire la reale entità del problema. Il Barcellona è nel momento clou della stagione, con la gara contro la Juventus che si fa sempre più vicina.

M.D.A.