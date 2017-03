Calciomercato Serie B, il punto di CM.IT: Donnarumma tratta il rinnovo, Pecchia confermato

Giovanni Remigare

27/03/2017 23:07

CALCIOMERCATO SERIE B DONNARUMMA PECCHIA / Il calciomercato serie B si mantiene vivo nonostante la stagione ancora non sia terminata. Le squadre iniziano a programmare possibili colpi per la prossima stagione e nel contempo cercano di tenere fuori dal mercato i giocatori più rappresentativi, come sta cercando di fare la Salernitana con l'attaccante Alfredo Donnarumma, sempre più nel mirino di grandi del campionato cadetto. Il Verona, invece, si tiene stretto Fabio Pecchia, che, dopo i risultati non esaltanti delle ultime settimane era a forte rischio esonero, ma ha ricevuto la fiducia della società.

Serie B, i movimenti di calciomercato di giornata

La squadra del patron Claudio Lotito cerca di trattenere tra le proprie fila il centravanti Alfredo Donnarumma, corteggiato da alcune big di Serie B, ma non solo. Nei prossimi giorni verrà discusso il rinnovo di contratto che appare, secondo fonti vicine alla società campana, una pura formalità. Il Verona tiene al suo timone il tecnico Fabio Pecchia, che dovrà naturalmente far salire il livello di gioco della propria squadra e soprattutto dovrà tornare a vincere per conquistare punti importanti per la classifica in vista del rovente finale di stagione.

Movimenti di calciomercato anche per lo Spezia che al momento si gode il suo talento più puro, il centrocampista croato Damjan Djokovic, anche se a giugno lo dovrà far partire. Infatti, secondo quanto riportato dal sito StadioSport.it, ci sarebbe pronta un'altra compagine ligure sull'ex Cesena, il Genoa, che più volte ha bussato alla porta degli spezzini per portarsi sotto la lanterna uno dei giocatori più talentuosi dell'intera cadetteria.