Calciomercato Juventus, agente Sturaro: "Piace da sempre a Giuntoli"

27/03/2017 22:15

CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI STURARO / Stefano Sturaro è tra le giovani promesse della Juventus. Arrivato nel calciomercato invernale del 2015 dal Genoa, il centrocampista è riuscito a ritagliarsi spazio nonostante la bravura dei campioni presenti in rosa. In questa stagione sono 21 le sue presenze tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Allegri decide spesso di mandarlo in campo per dare quantità e dinamismo alla sua mediana: segno di fiducia nel talento classe 1993. Carlo Volpi, suo agente, ha fatto il punto della situazione parlando anche di calciomercato Juventus e del possibile interesse del Napoli: "Sturaro è soddisfatto di tutto quello che sta apprendendo alla Juventus, poi le vie del mercato sono infinite - spiega a 'Radio Crc' - Gode della stima di Giuntoli che con Sarri ha creato un blocco lavorativo importante. All’estero sento spesso che lo scouting del Napoli è presente in campi impensabili, questo perché il club svolge un lavoro in profondità. Giuntoli ha sempre visto in Sturaro grandi qualità ed è stato sempre trattato a prescindere, ma la Juve ha sempre chiuso le porte".

Calciomercato Juventus, Sturaro piace al Napoli

Di recente Sturaro ha affermato di sentire la fiducia di Allegri. Nonostante un possibile interesse del Napoli, resta quindi concentrato sui prossimi impegni della sua squadra. Quelli più vicini portano proprio alla doppia sfida contro gli azzurri: "Aspetto la partita di domenica con grande curiosità perché nulla è scontato e gli azzurri hanno le risorse per fare benissimo - prosegue Volpi - Oltretutto, un ulteriore scatto in avanti il Napoli lo ha fatto e la panchina è di grande qualità. Sarri è meritevole della panchina d’oro perché anche quest’anno sta confermando la bella stagione disputata lo scorso anno. Se Napoli e Roma dovessero vincere il prossimo turno di campionato, si riapre tutto. Non è stato ancora assegnato lo scudetto".

M.D.A.