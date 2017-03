PSG, Verratti e Matuidi in discoteca? 'L'Equipe' si scusa per il 'fake'

27/03/2017 22:26

NEWS PSG/ 'L'Equipe' si è scusato pubblicamente con Marco Verratti e Blaise Matuidi per aver diffuso una notizia su una presunta nottata in discoteca passata dai due calciatori del Paris Saint-Germain. "Oggi abbiamo la certezza che tali informazioni erano false e sono state trasmesse da fonti male intenzionate. Ci scusiamo con entrambi per i torti causati a loro e al Psg" si legge sul sito del quotidiano francese che era stato querelato da Verratti, il quale ha accettato prontamente le scuse con un post pubblicato su 'Instagram'.

S.F.