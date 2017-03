Calciomercato Milan, Ben Arfa rompe col PSG: occasione low-cost

27/03/2017 22:06

CALCIOMERCATO MILAN/ Hatem Ben Arfa ha rotto con il Paris Saint-Germain: il talento francese, con un lungo post su Facebook, ha manifestato tutta la sua frustrazione per essere impiegato con il contagocce dal tecnico Emery. "Non pretendo nulla, né un maggiore minutaggio né una posizione precisa in campo. Vorrei solo che mi si desse una chance, vorrei sentire che c’è davvero una concorrenza in questa squadra” ha scritto l'ex Nizza. Una presa di posizione che apre al possibile addio a fine stagione, con i club di Serie A pronti a sfruttare la situazione per portarlo in Italia, magari ad un prezzo 'stracciato'.

Calciomercato Milan, occasione Ben Arfa: occhio a Lazio e Roma

In pole-position per dare a Ben Arfa l'occasione di riscattarsi dopo una stagione negativa al Paris Saint-Germain, ci sarebbe il Milan. Il francese è un profilo che piace molto ai rossoneri che da qui a fine stagione, dovranno fare i conti con il rinnovo di Suso (che piace all'Atletico Madrid) e provare a trattenere Deulofeu, arrivato in prestito a gennaio. Ben Arfa, oltre ad essere un possibile colpo del Calciomercato Milan, farebbe al caso anche di Roma e Lazio. Per i giallorossi sarebbe un'alternativa a Salah, mentre per i biancocelesti il possibile sostituto di Keita, al centro di numerose voci di calciomercato.

S.F.