Italia, Costacurta: "Europei 2019? Bella occasione per gli stadi"

27/03/2017 21:55

ITALIA EUROPEI 2019 COSTACURTA / Alessandro Costacurta, eletto presidente del comitato organizzatore degli Europei U21 del 2019 in Italia, ha parlato del progetto che porterà all'evento: "Vorremmo che diventasse qualcosa di unico e non solo legato al calcio - esordisce alla 'Rai' - E' un bell'impegno. Ci saranno stadi molto recettivi, alcuni in via di miglioramento. Sarà una bella occasione non solo per le regioni coinvolte ma anche per gli stadi. Sarà nostra premura portare la gente allo stadio. Credo ci siano personaggi che per competenza e desiderio vogliono essere coinvolti. Io ho accettato con entusiasmo ed energia questa proposta. Sono anche un po' nervoso. Partita Italia-Spagna? Finché non ci sono punti in palio queste gare servono per crescere. Incontriamo una delle squadre più forti al mondo. Anche quelli che non stanno giocando metteranno in difficoltà Di Biagio in futuro".

M.D.A.