28/03/2017 05:05

JOHNSTONE MANCHESTER UNITED / L'Aston Villa vuole trattenere il portiere Sam Johnstone in rosa anche al termine della stagione 2016/2017. Secondo 'The Independent', l'allenatore Steve Bruce ha avviato i contatti coi Manchester United e sta cercando di convincere il collega Josè Mourinho a privarsi dell'estremo difensore in prestito a Birmingham, che piace anche a Bournemouth, Everton e Sunderland.

S.D.