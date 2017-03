Calciomercato Juventus, con la conferma di Allegri parte Bonucci? Ecco le possibili destinazioni

Emanuele Catone

27/03/2017 21:37

CALCIOMERCATO JUVE/ In casa Juventus continua a tenere banco la situazione riguardante il 'caso Bonucci-Allegri'. Il peggio sembra ormai alle spalle ma dimenticare non è mai cosa semplice, soprattutto nelle storie d'amore; la frattura c'è, seppur ricementata nel miglior modo possibile. "Mister sostituisci Marchisio" "Tu stai zitto e pensa a giocare", questo l'acceso diverbio tra i due durante Juventus-Palermo di un mesetto fa; la lite prosegue poi negli spogliatoi con i due che si affrontano faccia a faccia e la squadra che deve accorrere a dividerli. Il giorno dopo Allegri non ha ancora sbollito la rabbia e minaccia la società di dimettersi in caso di mancato appoggio incondizionato. Il club si schiera dalla parte del tecnico; scuse, multa ed esclusione dalla gara di Champions League contro il Porto, valevole per l'andata degli ottavi di finale, per il difensore. Tutto rientra, ma la rabbia nascosta resta. Allegri si fa attrarre dalle sirene di Arsenal e Barcellona, Bonucci da quelle di Chelsea e Manchester City. Il patto non c'è, ma è quasi sottinteso nell'aria che si respira a Vinovo: a fine stagione se resta uno, parte l'altro poi il calciomercato farà la sua parte.

Conte o Guardiola, il difensore si guarda intorno

Con Arsene Wenger che inaspettatamente è vicino alla permanenza sulla panchina dei Gunners e il Barcellona che ha una fitta lista di nomi per il dopo Luis Enrique, il più accreditato a proseguire la sua avventura in bianconero sembrerebbe Max Allegri. Il mercato della Juventus potrebbe così passare per l'incasso derivante dalla cessione di Leonardo Bonucci; una ferita profonda ma non mortale per rosa e tifosi, vista la rapida crescita di Rugani. Come anticipato, i riflettori della Premier League battono sull'ex Bari: il Manchester City di Guardiola ci aveva provato già la scorsa estate, stuzzicando solamente però le fantasie del difensore; lo accoglierebbe a braccia aperte a Stamford Bridgee, invece, Antonio Conte ovvero l'allenatore che lo ha fatto esplodere e lo ha reso celebre al grande calcio. La Juventus è, però, forte di un rinnovo di contratto firmato a dicembre 2016 e che scadrà nel 2021, con uno stipendio passato da 3,5 a 5 milioni di euro. Per strapparlo ai bianconeri ci vorrà un'offerta superiore ai 50 milioni di euro, mentre al giocatore andrebbe un ingaggio tra i 6,5 e i 7 milioni; due cifre non insormontabili per due società ricche come quelle dei Blues e dei Citizens, ma che mettono comunque la società torinese in una posizione di tranquillo monitoraggio. I matrimoni, come di consueto, si fanno in due; un mezzo divorzio già c'è stato, ora gli amanti sono alla finestra.