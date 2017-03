Pescara, Zeman: "Dobbiamo continuare a lottare"

27/03/2017 21:11

PESCARA ZEMAN / Zdenek Zeman ha fatto il punto sul momento del suo Pescara e sulla doppia sfida tra Napoli e Juventus. Il tecnico boemo, presente alla premiazione per la 'Panchina d'Oro 2017', è stato intercettato da 'Sky': "La situazione non è delle migliori, contro il Milan avremo anche dei problemi con gli infortunati- Finché la matematica non ci condanna dobbiamo continuare a lottare. Napoli-Juventus? Se vincono i bianconeri il campionato è praticamente chiuso, altrimenti il Napoli può provare ad avvicinarsi. Spero di vedere una bella patita tra due squadre di valore. Allegri e Sarri sono due bravi allenatori ma la sfida non sarà tra di loro. Italia? Sono contento che Immobile, Verratti e Insigne siano arrivati".

M.D.A.