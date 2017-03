28/03/2017 02:06

REAL MADRID CARVAJAL - Oltre a Marcelo, anche Daniel Carvajal potrebbe presto rinnovare il contratto con il Real Madrid. Stando al quotidiano 'AS', il club campione d'Europa avrebbe iniziato le trattative per il prolungamento del 25enne terzino destro spagnolo, in scadenza attualmente nel giugno 2020.



G.M.