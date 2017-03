PAGELLE E TABELLINO DI ITALIA-SPAGNA U21: Scuffet ritrovato, Asensio che spettacolo

Andrea Corti (@cortionline)

27/03/2017 22:52

PAGELLE E TABELLINO ITALIA SPAGNA UNDER 21 PROMOSSI E BOCCIATI / Buon test per l'Italia Under 21 di Di Biagio, che pur uscendo sconfitta dall''Olimpico' con la Spagna mostra un buon orgoglio nel finale. Tra gli spagnoli impressionante il madridista Asensio, mentre negli azzurrini brillano Scuffet e Pellegrini.

ITALIA

Scuffet 7 - Pronti via e per due volte fa il miracolo su Mayoral. Sul gol di Saul non può nulla dopo una grande parata. Nel finale del primo tempo è autore di una prodezza ancora su Saul.

Ferrari 6 - Se la vede con Inaki Williams, tutt'altro che un cliente facile. Decisamente meglio quando c'è da spingere: con alcuni cross di destro mette in difficoltà la Spagna, come nell'occasione di Chiesa in avvio. Quando entra Calabria va a fare il centrale.

Madragora 5,5 - Bravo nei prissimi minuti a salvare su Mayoral. Poi la Spagna lo sovrasta. Dal 58' Calabria 6,5 - Porta energia sulla fascia, se ne sentiva il bisogno.

Biraschi 5 - La difesa fa acqua perché tutta la squadra soffre. Si arrangia come può: poco e male.

Masina 5,5 - Quando gli spazi si allargano soffre maledettamente le sovrapposizioni degli avversari. Tra i più reattivi. Dall'85' Barreca sv.

Benassi 6 - Con Saul il confronto è impietoso. Ad inizio ripresa ha un pallone d'oro ma prima spreca di testa e poi tira sulla traversa. Tra i pochi a cercare con continuità il filo del gioco. Dal 73' Grassi - Lotta nel finale d'orgoglio azzurro.

Cataldi 5 - Un suo pallone lungo a scavalcare la difesa per Berardi è da manuale del calcio. Poi annega nel possesso palla iberico. Dal 58' Locatelli 6,5 - Riordina le idee azzurre. Bene sia in fase di costruzione che di contrasto. Questa squadra non può farne a meno.

Pellegrini 7 - Un paio di buone intuizioni, ma è quasi sempre costretto a rincorrere il pallone, magistralmente controllato dagli avversari. Nella ripresa quando c'è da attaccare le cose vanno meglio, come quando con un pezzo di bravura regala una grande occasione a Benassi. Bravissimo nel colpire di testa nel gol dell'1-2. Dall'85' Verre sv.

Berardi 6 - Dopo pochi minuti ha la palla del vantaggio ma Lopez Pau si oppone bene al suo tiro forse un po' troppo centrale. Si impegna con poco costrutto, almeno fino all'assist per Pellegrini. Dal 90'+2 Ricci sv.

Cerri 5 - Spreca una grande occasione dopo aver rubato palla ad Alvarez. Poco altro. Dal 58' Favilli 5,5 - Dà la scossa alla fase offensiva, anche se è poco cattivo.

Chiesa 5 - Sfiora il gol di testa da pochi passi. Poi combina il pasticcio dell'auto-assist in occasione del gol di Borja Mayoral. Dal 73' Di Francesco 6 - Vivace, va vicino al gol dopo una bella percussione.

CT Di Biagio 5,5 - Non convince la scelta di tenere fuori Locatelli. Buona la reazione d'orgoglio dei suoi.

SPAGNA

Lopez Pau 6,5 - Bravissimo su Berardi in avvio. Attento su Chiesa nella ripresa. Può poco sul gol di Pellegrini.

Bellerin 6,5 - Presidia la sua fascia di competenza, limitando Chiesa e facendo vedere la sua qualità.

Alvarez 5,5 - Grave errore da ultimo uomo, ma Cerri lo grazia. Dal 54' Gonzalez 5,5 - Soffre nel finale d'assalto dell'Italia.

Merè 6 - In avvio va un po' in difficoltà, poi cresce con il resto della sua squadra. Nel finale arranca come i suoi compagni.

Castro 6,5 - Il padrone della fascia sinistra, Berardi non riesce mai a puntarlo.

Saul 7 - Bravo a coordinarsi in occasione del gol. Poi Scuffet gli nega la gioia della doppietta. E' di un'altra categoria e si vede chiaramente.

Llorente 6,5 - Davanti alla difesa fa da metronomo: controlla con sicurezza il pallone e detta i tempi di gioco.

Denis Suarez 6 - Fluttua quasi da trequartista dando saggio delle sue enormi doti tecniche. Poco concreto.

Asensio 7,5 - A destra non trova molto spazio, poi Celades gli cambia fascia e le cose vanno meglio. Giocatore rivelazione della Liga 2015/17, il suo talento è purissimo e si vede. Con un lampo di classe colpisce il palo, poi illumina il gioco con una giocata di campione che Inaki Williams non sfrutta. Dall'86 Odriozola sv.

Borja Mayoral 6,5 - In avvio ha tre occasioni clamorose, ma Mandragora e due volte Scuffet gli dicono no. Sul gol si fa trovare al posto giusto al momento giusto. Dal 72' Ceballos 5,5 - Non riesce a lasciare il segno.

Inaki Williams 6,5 - Il talento dell'Athletic parte largo a sinistra, poi viene spostato dall'atra parte ed è la mossa che manda in crisi gli azzurrini. Si divora di testa il gol dello 0-3. Dall'86' Oyarzabal sv.

CT Celades 6,5 - La sua Spagna dà a lungo lezione di calcio. peccato per l'ulòtima mezz'ora vissuta con un po' (troppo) affanno.

Arbitro Rocchi 6 - Gestisce la partita senza problemi. Qulche dubbio sull'intervento di Berardi prima del gol di Pellegrini.

TABELLINO

ITALIA U21-SPAGNA U21

ITALIA (4-3-3): Scuffet; Ferrari, Madragora (58' Calabria), Biraschi, Masina (85' Barreca); Benassi (73' Grassi), Cataldi (58' Locatelli), Pellegrini (85' Verre); Chiesa (73' Di Francesco), Cerri (58' Favilli), Berardi (90'+2 Ricci). A disp.: Gollini, Murru, Garritano, Audero. CT: Di Biagio.

SPAGNA (4-3-3): Lopez Pau; Bellerin, Alvarez (54' Gonzalez), Merè, Castro; Saul, Llorente, Denis Suarez; Asensio, Borja Mayoral (72' Ceballos), Inaki Williams (86' Oyarzabal). A disp.:, Sivera, Gaya, Gonzalez, Merino, Ceballos, Camarasa, Oyarzabal. CT: Celades.

Arbitro: Rocchi.

Ammoniti: 42' Ferrari (I), 71' Castro (S), 74' Berardi (I)

Marcatori: 34' Saul (S), 38' Borja Mayoral (S), 72' Pellegrini (I)