Calciomercato Roma, post-Spalletti: un tris per Monchi

27/03/2017 20:45

ROMA MONCHI EMERY - Il vertice londinese di quest'oggi è stato il primo mattone della Roma che verrà. I massimi dirigenti giallorossi, guidati dal presidente Pallotta, hanno incontrato a Londra quello che sarà il futuro Ds giallorosso: Monchi. Il club capitolino ha iniziato a tracciare quelle che saranno le strategie per il calciomercato estivo, con la questione allenatore come argomento caldo sulla squadra da costruire per la prossima stagione.

Calciomercato Roma, Emery in pole: in lizza anche a Pochettino e Sampaoli

Con Monchi a coprire la carica di Direttore sportivo, l'indiziato principale per il calciomercato Roma a raccogliere l'eredità di Spalletti (sempre più lontano dal rinnovo e dalla riconferma) potrebbe essere Unai Emery, il cui matrimonio con il Paris Saint-Germain sembra già al capolinea dopo una sola stagione. Monchi ed Emery hanno fatto le fortune del Siviglia ai tempi della loro esperienza in Andalusia e il nome del 45enne tecnico di Hondarribia resterebbe in cima alle preferenze del futuro uomo-mercato giallorosso. Ma non solo. In caso sfumasse la pista Emery, altri due profili che stuzzicherebbero la fantasia di Monchi (che darebbe la priorità ad un allenatore straniero) sarebbero quelli di Pochettino e Sampaoli. Il destino dei due argentini è legato al finale di stagione rispettivamente con Tottenham e Siviglia: in caso di divorzio, la Roma sarebbe spettatrice interessata del loro futuro.