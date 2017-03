Empoli, rientrano i nazionali: doppio infortunio

27/03/2017 20:50

EMPOLI BUCHEL DIMARCO / Empoli alle prese con l'infortunio di due calciatori. Come riporta 'Empoli Channel', oggi la squadra ha lavorato nel pomeriggio e ha visto il rientro di Marcel Buchel e Federico Dimarco, usciti malconci dagli impegni con le nazionali. Il centrocampista avrebbe rimediato un risentimento muscolare al flessore e sarebbe a rischio per sabato, mentre il terzino soffre per una contusione alla schiena. Assente anche Mchedlidze, che sta intensificando il lavoro e potrebbe sedere in panchina contro la Roma. Quasi ultimato il recupero di Thiam, mentre Cosic e Pucciarelli si allenano coi compagni.

M.D.A.