Calciomercato Napoli, idea El Shaarawy se parte Mertens

Nicola Lo Conte

27/03/2017 20:38

CALCIOMERCATO NAPOLI EL SHAARAWY / Il calciomercato Napoli entrà già nel vivo. La stagione azzurra deve ancora vivere la sua fase cruciale, con la rincorsa al secondo posto in campionato e alla finale di Coppa Italia. Ma il ds Giuntoli si sta guardando intorno per preparare la campagna di calciomercato e rinforzare la compagine a disposizione di Sarri. Soprattutto in previsione, in estate, di qualche partenza eccellente.

El Shaarawy Napoli, il romanista il profilo ideale per Sarri

Una di queste potrebbe riguardare Mertens. Il belga non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo del suo contratto, in scadenza a giugno 2018. E le offerte per lui non mancano di certo: oltre alle lusinghe cinesi, l'attaccante è piuttosto desiderato anche in Premier League: Chelsea e Manchester United sono in pressing costante. Va considerato anche che il giocatore ha ormai 30 anni. Potrebbe essere per lui l'ultima occasione di strappare un contratto in un top club, e per gli azzurri per monetizzare adeguatamente la sua cessione.

Per questo, i partenopei dovranno necessariamente cercare un giocatore con caratteristiche simili alle sue. Capace cioè di disimpegnarsi bene sia partendo dall'esterno che di giostrare, all'occorrenza, da prima punta. Uno dei nomi più ricorrenti, di recente, è stato quello di Keita. Ma strappare il senegalese alla Lazio non sarà impresa facile, per le richieste economiche di Lotito ma anche per la folta concorrenza su di lui.

Un altro calciatore dalle caratteristiche adeguate, però, potrebbe arrivare ugualmente dalla Capitale. Parliamo di Stephan El Shaarawy, che dopo un inizio alla grande nella Roma di Spalletti, nel girone di ritorno della scorsa stagione, sembra essersi un po' perso. Il suo impiego, da parte del tecnico toscano, non è stato così continuo, nonostante un minutaggio complessivo non disprezzabile (1782 minuti giocati in totale in stagione) e un rendimento non negativo (7 gol e 6 assist in 35 presenze totali nelle tre competizioni). Il cambio di modulo e l'imprescindibilità di Nainggolan dietro le punte hanno sicuramente influito. Un giocatore come lui, di sicuro, farebbe molto comodo a Sarri, che potrebbe utilizzarlo indifferentemente in tutte e tre le slot dell'attacco del Napoli. Il contratto dell'italoegiziano con i giallorossi (fino al 2020) rappresenta un ostacolo, e di certo i capitolini non intendono rinforzare una diretta concorrente, ma con l'offerta giusta l'ex Milan potrebbe essere convinto a tentare una nuova avventura.