Calciomercato Roma, Monchi e l'alchimia perfetta tra plusvalenza e trofei

27/03/2017 20:04

CALCIOMERCATO ROMA TOP MONCHI / Tutti gli indizi del calciomercato Roma portano a Ramon Rodriguez Verdejo, meglio noto come Monchi, per la carica di direttore sportivo giallorosso. Nato a San Fernando, in Andalusia, il 20 settembre del 1968, gioca per due anni come portiere nel Siviglia B, prima di approdare nella prima squadra del club, dove difende i pali fino al 1999. Tra l’appendere i guantoni al chiodo e l’inizio del lavoro da dietro la scrivania passano pochi mesi, e nel 2000 diventa il direttore sportivo del Siviglia. Il contratto del ds con il club andaluso scadrà nel 2020, ma sembra però essere arrivato il momento dei saluti.

Top acquisti Monchi, parola d'ordine plusvalenza

In 17 anni di carriera al Siviglia sono stati molti i grandi colpi di Monchi. Tra i tanti troviamo anche ‘El Monito’ Diego Perotti, attualmente alla Roma, pagato solamente 200mila euro dal Deportivo Moron. I più noti sono sicuramente Dani Alves, che fu acquistato per 550 mila euro dal Bahia e ceduto al Barcellona per 35 milioni e mezzo, e Carlos Bacca, colombiano prelevato dal Bruges per poco meno di 10 milioni di euro e rivenduto a 30 al Milan. Spicca anche la cessione del ‘canterano’ Sergio Ramos, acquistato dal Real Madrid per 27 milioni. Aleix Vidal pescato dall’Almeria a 3 e ceduto al Barcellona per 17, Rakitic acquistato per 2,5 milioni e venduto sempre ai blaugrana a 18.

Nell’ultima sessione estiva di mercato, quella che ha preceduto l’inizio della stagione, il ds Monchi ha fatto molti movimenti in entrata e in uscita. Ha ceduto Gameiro all’Atletico Madrid per 32 milioni di euro, dopo averlo acquistato dal PSG per 7,5, stessa cosa per Grzegorz Krychowiak, prelevato dal Reims per 5,50 e venduto al Paris Saint-Germain per quasi 34. Insomma tanti colpi di calciomercato del direttore sportivo andaluso, il quale nel corso di questi 17 anni ha fatto guadagnare molto in termini economici al Siviglia, non solo dal punto di vista delle cessioni, ma anche sul fronte dei trofei: cinque Europa League, una Supercoppa europea, due Coppa del Re, una Supercoppa di Spagna.

M.Sp.