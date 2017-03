Olanda-Italia, De Rossi: "Sogno il Mondiale. Roma? Mi dispiace..."

27/03/2017 19:53

OLANDA ITALIA DE ROSSI - Viglia di Olanda-Italia. Alla vigilia dell'amichevole dell''Amsterdam Arena' è intervenuto in conferenza stampa Daniele De Rossi: "Sogniamo il Mondiale altrimenti non saremmo qui. Anche con Lippi parlavamo, sognavamo - ha dichiarato il centrocampista della Roma - Non ho vinto con la Roma? Mi dispiace, vivo bene comunque la mia permanenza alla Roma, ho scelto questo club per un motivo consapevole, anche se professionalmente forse non era la cosa migliore. Questo lo sappiamo tutti. Dispiace non aver vinto perché ci siamo andati vicini tante volte e quando succede molte volte significa che sei ancora lontano. Quando sei sul divano a casa e vedi la finale Champions dici 'peccato non aver fatto una partita del genere'. Qualche soddisfazione me la sono tolta con la Nazionale e anche con la Roma per quella che è la nostra dimensione".

GIOVANI - "Ci sono dei giovani destinati a restare in pianta stabile in questa Nazionale. Donnarumma è una certezza, Verratti qualcosa in più visto che gioca ogni settimana ad alti livelli. E poi Belotti e Immobile hanno la fame giusta in attacco. Gagliardini? E' destinato a diventare un pilastro di questa squadra, mi ha impressionato fin dalla prima volta che l'ho visto giocare in un Atalanta-Napoli. Sembra già molto forte, spero si ritagli presto il suo spazio. Questo gruppo assomiglia all'ultima Italia, quella dell'Europeo. Lì abbiamo giocato grandi partite: è il complimento più bello che posso fare a questa squadra. Anche Ventura è simile a Conte: lavora molto sul campo, dà grande importanza al gruppo".

G.M.