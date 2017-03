27/03/2017 20:04

CALCIOMERCATO FIORENTINA ILICIC / A fine stagione, in casa Fiorentina saranno possibili numerosi stravolgimenti. Sono diversi i giocatori in predicato di lasciare i viola. Tra questi, Josip Ilicic che è in scadenza di contratto nel 2018 e per il quale un rinnovo sembra lontano. Per lo sloveno, le offerte non mancano. Secondo 'La Nazione', si starebbe facendo sotto il Siviglia, pronto a mettere sul piatto 8 milioni di euro.

N.L.C.