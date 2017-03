Olanda-Italia, Ventura: "Stupito dalla foto di Barzagli. Critiche di Sacchi? Sono un po' deluso"

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis) / M.D.A.

OLANDA ITALIA CONFERENZA VENTURA / Dopo la vittoria contro l'Albania nelle qualificazioni ai Mondiali 2018, l'Italia scende nuovamente in campo contro l'Olanda in amichevole. Alla vigilia del match di Amsterdam il commissario tecnico Giampero Ventura ha risposto alle domande sulle news Italia nella consueta conferenza stampa pre-match. Calciomercato.it ha seguito in diretta le dichiarazioni del ct azzurro: "E' l'occasione per verificarci, per vedere quanto lavoro c'è da fare e se quanto fatto finora ha un senso -ha spiegato il ct italiano - Di fronte ad una squadra di qualità come l'Olanda, che vuole una riscossa, possiamo capire chi siamo e cosa vogliamo".

Tra gli argomenti più discussi negli ultimi giorni c'è quello relativo a Barzagli. Il difensore ha lasciato il ritiro della Nazionale per motivi personali ma è stato fotografato in una discoteca: "Sono rimasto molto stupito, non c'era nulla di concordato - spiega Ventura - Se un giocatore ha dei problemi prima di venire, si prende in esame la non convocazione. E' venuto perché c'era la partita con l'Albania che era importante, poi mi ha chiesto di essere esentato perché aveva problemi a casa con la moglie. Ho affrontato il problema con il gruppo che ha preso atto delle difficoltà del giocatore, ed essendo un professionista come Barzagli, abbiamo deciso di venirgli incontro. Quello che è successo dopo mi ha stupito. Mi ha stupito la foto come tutto quello che ne è conseguito. Quando esci da Coverciano il discorso non mi riguarda più. Non c'era nulla di concordato neanche con la Juventus. E' un problema serio che mi ha detto di avere. Non ho sentito la Juventus: se farei una cosa del genere, cadrebbe qualsiasi senso della Nazionale".

SORPRESA FOTO - "L'ho vista e quando ho visto l'orario sono rimasto sorpreso perché sarebbe stata una grossa delusione. Poi mi hanno spiegato e tutto è rientrato: se fosse stato vero, ci sarei rimasto male".

Olanda-Italia, Ventura in conferenza stampa

CRITICHE SACCHI POST ALBANIA - "Se devo essere sincero le ho lette e ho avuto due sensazioni: un po' di delusione e un po' di curiosità. La delusione è perché ho considerato Sacchi un punto di riferimento per il calcio e vorrei che lo restasse. Curiosità anche perché leggendo tutte le cose scritte, mi sono fatto dare le prime due partite dell'Italia ai Mondiali 2004: in Italia-Irlanda il primo tiro è stato fatto al 70' e Italia-Messico...bah basta vederla. Allora si è confuso, forse le cose che ha scritto si riferivano al Milan. Allora sì. Con la Nazionale c'era grandi difficoltà perché nonostante fossero partite dei Mondiali con 40 giorni di preparazione, allora ci vuole rispetto: il calcio è fatto di tante cose, ma un pizzico di riflessione in più aiuterebbe a rimanere quel punto di riferimento che si diventati con il lavoro".

PELLE' - "Non sono arrabbiato, sono dispiaciuto. Pellè sta facendo la sua carriera e mi auguro che faccia benissimo manderà dei segnali per la Nazionale".

HOEDT - "E' il primo anno in Italia, sta facendo bene, è stimato da tutti i suoi compagni. Credo che stia facendo più che bene. Il fatto che è in Nazionale è la conferma".

STAGE - "Stiamo portando avanti questo percorso che sta dando buoni risultati per la crescita di questi ragazzi e la valorizzazione economica di questi ragazzi. Ci sono ancora due stage e poi ci sarà una partita amichevole. Non c'è nessuna variazione".

GIOVANI - "Siamo assolutamente consapevoli del lavoro che stiamo facendo. Per chi allena l'età lascia il tempo che trova. Devono giocare i giovani che sanno giocare e hanno le potenzialità per farlo. Dobbiamo solo dargli tempo di capire, crescere e dimostrare. Solo così possiamo costruire una Nazionale forte".

GERARCHIE - "Non ci sono gerarchie perché è un gruppo che sta nascendo. Ci sono certezze, calciatori di esperienza. Stiamo apsettando i giovani, ci sono tutti i presupposti per fare qualcosa di importante. Sono estremamente fiducioso, l'ho detto molte volte. Basta vedere come lavorano, l'umiltà e l'entusiasmo che hanno".