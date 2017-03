Arsenal, scelto il sostituto di Cech tra i pali

27/03/2017 19:12

CALCIOMERCATO ARSENAL RUI PATRICIO / L'Arsenal potrebbe compiere dei cambiamenti epocali a fine stagione. Oltre ai possibili addii di Sanchez e Ozil, non è così sicuro neanche il futuro di Petr Cech. Il numero uno ceco va per i 35 anni e i 'Gunners' si guardano intorno alla ricerca di un sostituto. Secondo l'emittente francese 'RMC', lo avrebbero trovato in Rui Patricio. Per il portiere dello Sporting CP, cercato anche dal Watford, sarebbe già pronta un'offerta da circa 17.5 milioni di euro.

N.L.C.