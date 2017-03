Calciomercato Juventus, il sogno Verratti: il rimpianto del 2012 e l'alta tensione con il PSG

Claudio Cafarelli (@claudioc7)

27/03/2017 18:11

VERRATTI JUVENTUS CALCIOMERCATO / Marco Verratti e la Juventus, un ritorno di fiamma, una passione mai sopita da ormai cinque anni. All'epoca la società bianconera si fece avanti con poca decisione in sede di calciomercato. Un investimento da undici milioni, sette cash e gli altri quattro compensati dalla metà dei cartellini dei semi-sconosciuti Bouy e Troisi. Sembrava una lotta a due con il Napoli, con la Juventus favorita; invece l'arrivo del Paris Saint Germain fece saltare tutto. Irrinunciabile l'offerta di 14 milioni al Pescara e di 1,5 milioni di stipendio per cinque anni al talentuoso centrocampista. Verratti salutò tutti senza voltarsi indietro, ma con la speranza di poter tornare un giorno in Italia, questa volta da top player. Ora nel calciomercato Juventus si parla nuovamente di un interesse per il prodotto del vivaio del Pescara.

Verratti-Juventus, la crisi del PSG e la tentazione da tifoso

Ed il destino sembra fondersi con le speranze del classe '92. Lo storico e clamoroso ko del Paris Saint Germain al Camp Nou di Barcellona ha spaccato società e spogliatoio. La stampa francese ha attaccato Verratti montando un caso su una preseunta nottata in discoteca, seccamente smentita, e ora il ragazzo viene considerato "non indispensabile" per il futuro della società parigina. Insomma qualcosa si è rotto e la Juventus sarebbe pronta con un blitz a riportare in Italia il regista esploso grazie a Zdenek Zeman. Verratti non si espone ma allo stesso tempo non mette da parte l'ipotesi di un trasferimento: "Io alla Juventus? E' una delle quattro squadre più forti al mondo ed è migliorata molto, se un giorno dovessi partire e se ci fosse la possibilità per me non ci sarebbe nessun problema". Del resto è anche tifoso dei bianconeri, secondo quanto riferito tempo fa da Daniele Sebastiani, presidente del Pescara. Manca solo l'offerta per far partire le trattative. Ovviamente ora il valore del ragazzo è cresciuto in maniera esponenziale, servono quindi almeno 80 milioni di euro per strappare Verratti al Paris Saint Germain. La Juventus ha la capacità economica per un colpo del genere ma c'è da risolvere il pessimo rapporto tra le due società.

Juventus - Paris Saint Germain, quanti scontri

Troppi gli scontri negli ultimi anni. Alla base di tutto quel blitz con cui la Juventus soffiò al PSG a parametro zero Kingsley Coman, poi rivenduto al Bayern Monaco. Uno sgarbo che il presidente Al Khelaifi non ha mai mandato giù. Da allora sono stati tanti i "dispetti" tra i due club. A partire dalla trattativa per Adrien Rabiot, bloccata quando sembrava vicinissimo alla maglia bianconera. E poi il corteggiamento della Juventus per Edinson Cavani, blindato con tanto di rinnovo, per non parlare del tentativo di Marotta e Paratici di soffiare ai parigini, sempre a parametro zero, il centrocampista offensivo Jonathan Ikoné. Un vero e proprio refrain che ha portato al no secco del presidente Khelaifi per il trasferimento di Blaise Matuidi, a un passo dalla Juve ad agosto scorso. C'è tanto da lavorare per realizzare il sogno Verratti, ma la speranza è viva. Del resto nell'ultima sessione estiva di calciomercato, la società bianconera ci ha abituato a clamorosi colpi di scena.