Inter, da Miranda a Joao Mario: dodici Nazionali pronti a scendere in campo

Raffaele Amato

27/03/2017 18:43

INTER NAZIONALI / Tra domani sera e domani notte ben 12 calciatori dell’Inter potrebbero scendere in campo con le maglie delle rispettive Nazionali. Sei nei match valevoli per le qualificazioni al Mondiale 2018. Per quanto riguarda i sudamericani: Medel in Cile-Venezuela, Joao Miranda in Brasile-Paraguay e Banega in Bolivia-Argentina. Capitolo 'orientali': Yuto Nagatomo con il Giappone e Trent Sainsbury con l'Australia se la vedranno invece rispettivamente contro Thailandia ed Emirati Arabi Uniti. L'unico 'europeo' nerazzurro a disputare un incontro in prospettiva Russia sarà Joao Mario in casa con il suo Portogallo contro la Svezia.

Inter, Nazionali: possibile esordio per D'Ambrosio e Gagliardini. Out Brozovic

Domani ad Amsterdam, nell'amichevole contro l'Olanda – che viene dal pesante ko a Sofia contro la Bulgaria costato la panchina al ct Blind - Danilo D'Ambrosio e Roberto Gagliardini dovrebbero esordire con la maglia dell'Italia. Speranza per una maglia da titolare anche per Eder, mentre Ventura potrebbe concedere un turno di riposo ad Antonio Candreva. Amichevole, contro l'Estonia, pure per la Croazia: previsto il ritorno dal primo minuto di Ivan Perisic, assente per squalifica nel successo risicato contro l'Ucraina. Sicuro assente, invece, Marcelo Brozovic, come il compagno al centro dei rumors di calciomercato: il centrocampista ha rimediato una botta nella gara di venerdì scorso e quindi è rientrato a Milano dove, secondo le ultime news Inter, verrà visitato dallo staff medico interista per dare una valutazione più precisa al suo infortunio. Non sarà un'amichevole, ma ugualmente inutile l'ultima partita dell'under 19 nel Turno Elite dell'Europeo di categoria. Dopo la sconfitta contro l'Irlanda e il pareggio col Belgio, la squadra di Baronio, e del 'baby' Pinamonti, è già certa di non partecipare alla Fase finale che si svolgerà in Georgia il prossimo mese di luglio.