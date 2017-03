27/03/2017 18:54

CALCIOMERCATO ROMA RODRIGO CAIO / Notizie non positive per la Roma dal Brasile. Rodrigo Caio, obiettivo di mercato dei giallorossi, ha rinnovato il proprio contratto con il San Paolo. La notizia è stata data poco fa dall'account Twitter del club paulista: il difensore brasiliano ha prolungato fino al 2021. La strada per acquistarlo, per i capitolini, che non avevano ancora avviato alcuna trattativa ufficiale, si fa dunque dura.

N.L.C.