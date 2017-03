Juventus-Barcellona, il pronostico di Crespo: "Ho solo una perplessità"

27/03/2017 18:50

JUVENTUS BARCELLONA CRESPO - Quarto di finale da brividi in Champions per la Juventus. Hernan Crespo fa le carte all'incrocio tra i bianconeri e il Barcellona: "Se tutte e due le squadre saranno al 100 per cento, passerà il Barça. Speriamo che il Barcelona cali un po' e la Juve mantenga il 100% - ha detto l'ex attaccante argentino a 'Premium Sport' - Saranno sicuramente due sfide affascinanti e la Juve può giocarsela alla grande. Ho solo una perplessità, in quanto il Barcellona ha già avuto la sua serata storta, quella nella gara d'andata contro il PSG". Poi sul campionato, Crespo ha aggiunto: "Napoli-Juventus non sarà decisiva per lo scudetto. Se la Juve fa la Juve, non c'è storia".

G.M.