Real Madrid, 50 milioni per un 17enne!

27/03/2017 18:42

CALCIOMERCATO REAL MADRID ALAN / Il Real Madrid tornerà a giugno sul mercato, dopo aver scontato la sanzione inflitta dal Tas. Non solo i big nel mirino dei 'blancos', ma anche giovani promesse. Tra queste, secondo 'Espn Brazil', Alan Souza Guimaraes. Trattasi di un 17enne brasiliano in forza al Palmeiras, che ha già ben impressionato gli addetti ai lavori nel Sudamericano Sub17 con la maglia verdeoro, con la quale ha realizzato tre gol e sei assist. La sua statura non certo eccezionale (è alto un metro e 63) non sembra essere un problema per questo giovane fenomeno. Il suo club di appartenenza lo ha già blindato con un contratto fino al 2019 e una clausola rescissoria di 50 milioni di euro. Una cifra che però non sembra spaventare Florentino Perez.

N.L.C.