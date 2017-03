Real Madrid, tradimento Raul: apre al Barcellona!

27/03/2017 18:35

REAL MADRID RAUL BARCELLONA / La stella del Real Madrid, un pezzo di storia 'blanca' al Barcellona: è l'ipotesi che Raul, ex attaccante 'merengues', non esclude possa diventare realtà. Intervistato da 'Sport', l'ex calciatore spiega: "Il Real Madrid è la mia priorità, nel calcio però non si può mai dire 'non farò questo o quest'altro'. Non ho ancora deciso se fare l'allenatore o il dirigente, ma prima o poi tornerò al Real".

Raul risponde anche ai tifosi del Madrid che lo accusano di essere troppo benevolo con i grandi rivali del Barcellona: "Non si può dubitare della mia fede calcistica. Però quando si parla di calcio e si analizza quello che ha fatto in questi il Barcellona, è giusto riconoscere che ha fatto bene".

B.D.S.