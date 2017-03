VIDEO - Juventus, 'magia' di Rincon dal ritiro del Venezuela

27/03/2017 18:03

VIDEO RINCON JUVENTUS - Sfida accettata e vinta! Tomas Rincon non è soltanto un ottimo faticatore di centrocampo: il mediano della Juventus, sbarcato a Torino nell'ultima finestra invernale del calciomercato, si è esibito nel ritiro del Venezuela in un numero degno del miglior Dybala. A fine allenamento, l'ex Genoa ha infatti sfidato alcuni compagni insaccando il pallone calciato da dietro la porta: sfera in rete ed esultanza per Rincon, carico per i prossimi impegni del Venezuela e anche per l'ultima parte di stagione in maglia bianconera.



G.M.